الأزمة الدبلوماسية تشتعل بين كولومبيا والاحتلال الإسرائيلي بشأن غزة (تفاصيل)

ياسر رشاد - القاهرة - يُمكن أن تُؤدي التوترات المُتزايدة بين "كولومبيا وجيش الاحتلال الإسرائيلي" بشأن حرب غزة، إلى تراجع عقود من العلاقات العسكرية الوثيقة بينهما، وتُعيق قدرة "بوغوتا" على مُحاربة تُجار المخدرات والمُتمردين، حسبما أفاد مُحللون أمنيون.

وتعد إسرائيل "دولة الاحتلال" من الموردين الرئيسين للطائرات الحربية ومُعدات المراقبة والبنادق الهجومية لكولومبيا مُنذ التسعينيات، لكن وزارة الخارجية، أعلنت الأحد الماضي، تعليق الصادرات الدفاعية إلى كولومبيا، بعد أن رفض الرئيس غوستافو بيترو إدانة هجوم المقاومة الفلسطينية على إسرائيل وقارن تصرفات إسرائيل في غزة بتلك التي قامت بها ألمانيا النازية.

ويقول مُحللون في بوغوتا، إن التعليق قد يعرض للخطر العديد من العقود، بما في ذلك صفقة بقيمة 5 ملايين دولار بين وزارة الدفاع الكولومبية وشركة (آي إيه آي) الإسرائيلية للحفاظ على أسطول كولومبيا القديم من طائرات كفير المقاتلة.

كما تعاقدت حكومة كولومبيا، مُؤخرًا مع شركة إسرائيلية لتزويد طائرتين من طراز بوينغ 737 بمعدات الحرب الإلكترونية وأدوات الاستخبارات التي يُمكن أن تساعد الجيش في تشويش اتصالات الجماعات المسلحة المتبقية في البلاد ومراقبة تحركاتها.

ورفضت سفارة إسرائيل في بوغوتا، الإجابة على أسئلة حول حظر التصدير وما إذا كان ينطبق على العقود التي جرى توقيعها بالفعل.

وقال محللون أمنيون في بوغوتا، إنه إذا استمر الحظر، فقد يؤثر بشكل خطير على القوات المسلحة الكولومبية بسبب اعتمادها على المعدات والتكنولوجيا الإسرائيلية.

وقال خورخي ريستريبو، مدير مركز (سيراك) الأمني للأبحاث في بوغوتا: "سيكون الأمر منهكا ومكلفا للغاية، قد يستغرق الأمر شهورا أو سنوات للعثور على مقدمي خدمات جدد وتدريب الموظفين على استخدام المعدات الجديدة والوثوق بها".

وقامت كولومبيا، بتعميق علاقاتها العسكرية مع إسرائيل في أواخر الثمانينيات من خلال شراء مجموعة من طائرات كفير المقاتلة، وهذه الطائرات الحربية قادرة على إطلاق قنابل موجهة بالليزر.

وقد استخدمتها القوات الجوية الكولومبية في العديد من الهجمات على معسكرات حرب العصابات النائية التي أضعفت القوات المسلحة الثورية الكولومبية، وساعدت في دفع المجموعة إلى محادثات السلام التي أدت إلى نزع سلاحها في عام 2016.

وتسبب العدوان الإسرائيلي والقصف العشوائي المتواصل على قطاع غزة، في أزمة دبلوماسية "ساخنة" بين كولومبيا وإسرائيل، حيث طلب وزير خارجية كولومبيا، ألفارو ليفا، الإثنين الماضي، من سفير إسرائيل في بوغوتا، غالي داغان، مغادرة البلاد والاعتذار، بعد رد الدبلوماسية الإسرائيلية على تصريحات للرئيس غوستافو بيترو، تناول فيها العدوان الإسرائيلي على غزة.

ووصف وزير خارجية كولومبيا، ألفارو ليفا، عبر حسابه على منصة إكس، تصريحات السفير غالي داغان ردا على بيترو بأنها "وقاحة مجنونة".

الاحتلال الإسرائيلي يُواصل مجازره الوحشية ضد المدنيين في غزة (تفاصيل)

تستمر عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها فصائل المُقاومة الفلسطينية التابعة لـ "حركة حماس" ضد جيش الاحتلال، في السابع من أكتوبر، لليوم الـ12 على التوالي، وتُواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي مجازرها الوحشية، التي ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة.

وتستهدف آلة القتل الإسرائيلية حصد أرواح أكبر عدد ممكن من المدنيين، أطفالاً ونساءً وشيوخًا، وهدم وتدمير أحياء سكنية كاملة، فضلًا عن استهداف البنية التحتية بقصف همجي لم تنجُ من نيرانه المستشفيات، إذ ارتكبت قوات الاحتلال، خلال الساعات الأخيرة، مجزرة وحشية بحق الجرحى والمصابين والنازحين من الحرب داخل مستشفى "الأهلي المعمداني" بمدينة غزة.

وتصر إسرائيل على مُواصلة العدوان وإطالة أمد الحرب، وترفض إقرار هدنة إنسانية لإدخال المساعدات الإغاثية لسكان القطاع، بالرغم من تواصل الجهود الدبلوماسية العربية والدولية لمحاولة التهدئة، واحتواء الموقف المتأزم في قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ارتفاع عدد الشهداء إلى 3478 شهيدًا وأكثر من 12 ألف جريح حتى الآن نتيجة العدوان الإسرائيلي على غزة.