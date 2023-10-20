إسرائيل تكشف تفاصيل خطتها حول إخلاء "كريات شمونة" القريبة من الحدود اللبنانية

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت "وزارة الدفاع الإسرائيلية"، عن خطتها بشأن إجلاء سكان بلدة "كريات شمونة" القريبة من الحدود اللبنانية، قائلة إن "سكان البلدة القريبة من الحدود سينقلون إلى منازل ضيافة مدعومة من تل أبيب".

يأتي هذا في أعقاب تصاعد الخوف والرعب على الحدود الشمالية، إذ أدى إلى تشتيت التجمعات السكانية الإسرائيلية القريبة من تلك الحدود.

وكان 3 جنود إسرائيليين على الأقل قتلوا باستهداف حزب الله مواقع عسكرية إسرائيلية ودبابات، كما دمر معدات مراقبة، بحسب مقاطع فيديو نشرها.

وقبل يومين، قال الجيش الإسرائيلي إن صافرات الإنذار دوت في شمال إسرائيل قرب الحدود مع لبنان، بما في ذلك في بلدة كريات شمونة، للتحذير من احتمال سقوط صواريخ.

وفي وقت سابق، أمرت إسرائيل بإخلاء 28 قرية قريبة من لبنان، مما اضطر عائلات كثيرة للإقامة في منتجعات سياحية بعيد عن تلك الحدود.

سكان كريات شمونة

وكان التصعيد في شمال إسرائيل جاء بعد وقت قصير على بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أعقاب العملية العسكرية الجريئة التي نفذتها حماس في مناطق غلاف غزة، في السابع من أكتوبر الجاري.

الاحتلال الإسرائيلي يستهدف 3 عناصر من "حزب الله" اللبناني بطائرات مُسيّرة

أعلن "جيش الاحتلال الإسرائيلي"، أن طائرة مُسيّرة تابعة له استهدفت مُنذ قليل ثلاثة عناصر من "حزب الله" اللبناني على الحدود وذلك في ظل التوتر المُتصاعد بين الجانبين منذ إطلاق حماس "طوفان الأقصى"، حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية، مساء اليوم الجمعة.

وقال الجيش على لسان متحدثه إن طائرة تابعة للجيش الإسرائيلي أغارت، اليوم الجمعة، على خلية تابعة لـ"حزب الله"، مشيرا إلى أنه تم تحديدها بالقرب من شتولا على الحدود اللبنانية.

وأضاف المتحدث أن قناصة الجيش أطلقوا النار على مسلحين تم التعرف عليهم وهم يعملون بالقرب من زرعيت في المنطقة الحدودية، في حين استمرت مطاردة المتسلل الذي فتح النار على بلدة مرغليوت في الجليل الأعلى وتسلّل إلى داخل البلاد. بحسب قوله.

وتشهد الحدود الجنوبية اللبنانية مع إسرائيل توترا منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" يوم السبت 7 أكتوبر، حيث أعلن "حزب الله" اللبناني خلال الأيام الماضية مقتل العديد من أفراده جراء القصف الإسرائيلي والمواجهات العسكرية بين الجانبين.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يُطلق قذائف هاون من لبنان باتجاه مزارع شبعا

أطلق "جيش الاحتلال الإسرائيلي"، قذائف هاون من لبنان باتجاه منطقة مزارع شبعا المُتنازع عليها، إذ يُوجد عدد من المواقع العسكرية ولا توجد بلدات، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الجمعة.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه يرد بقصف مدفعي على مصادر النيران، فيما لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات في الهجمات.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق اليوم الجمعة أنه استهدف خلية من 3 عناصر تابعة لحزب الله اللبناني في منطقة السياج على الحدود اللبنانية وذلك عقب إعلان الجيش أنه "ورد بلاغ عن إطلاق نار في مستوطنة مرغليوت، حيث قامت القوات الإسرائيلية بمسح المنطقة".

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت وافق اليوم على خطة إجلاء سكان مستوطنة كريات شمونة الحدودية مع لبنان.

وأفاد بيان مشترك صادر عن وزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي، نقلته مراسلتنا، بأنه سيتم إخلاء كريات شمونة إلى دور الضيافة التي تدعمها الدولة.

ونفذت "طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي"، سلسلة غارات عنيفة على أنحاء "قطاع غزة"، وذلك مع دخول اليوم الـ 14 للعدوان الإسرائيلي على القطاع، واستشهد 8 مواطنين مسيحيين بينهم أطفال، وإصابة عدد آخر بجراح في قصف مئات النازحين داخل كنيسة الروم الآرثوذكس، بمدينة غزة، حسبما أفادت مصادر طبية فلسطينية.