صحيفة أمريكية: الإنقاذ العسكري للرهائن لدى حماس مستحيل

القاهرة - كتب محمد نسيم - قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم الخميس 19 أكتوبر 2023، إن واشنطن طلبت من قطر التوسط للإفراج عن الرهائن لدى حماس بعدما تأكدت أن الإنقاذ العسكري مستحيل.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول عسكري إسرائيلي، أن كتائب القسام يُمكن أن تُطلق 50 من مزدوجي الجنسية بناء على محادثات واشنطن والدوحة.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الآن، لليوم الثالث عشر على التوالي، مخلفًا آلاف الشهداء، والجرحى، في قصف طال كافة المناطق في القطاع، من شمالها، وحتى جنوبها.

وخلّف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة حتى الآن ما لا يقلّ عن 3 آلاف و785 شهيد، وأكثر من 13 ألف جريح، أغلبيتهم أطفال ونساء، وفق أحدث إحصائية لوزارة الصحة في غزة.

ويأتي التصعيد في القصف وتدمير المنازل والأبراج السكنية، في وقت أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن الجيش الإسرائيلي يستعد للتحرك بريا في قطاع غزة، وذلك بعد أن غادر الرئيس الأميركي جو بايدن، تل أبيب في ختام زيارة جدد فيها دعم بلاده لإسرائيل في حربها على قطاع غزة.

المصدر : وكالات - وكالة الرأي الحكومية