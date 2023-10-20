الجاني هشم رأسه.. مباحث العاصمة تطارد قاتل شابا في حدائق القبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

قُتل شاب بضربة على الرأس في مشاجرة بمنطقة حدائق القبة محافظة القاهرة ونقلت الأجهزة الأمنية الجثمان إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي طلبت التحريات.

تلقى مأمور قسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من مسؤول غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة قتيل في ظروف غامضة.

انتقلت الخدمات الأمنية إلى محل البلاغ تنفيذًا لتوجيهات مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة اللواء عمرو إبراهيم؛ لكشف ملابسات الجريمة وتحديد وضبط الجاني تنسيقًا مع قطاع الأمن العام.

تبين بالفحص والمعاينة مقتل "جلال.خ." يبلغ من العمر 23 سنة، مهشم الرأس إثر الاعتداء عليه بآلة حادة، وشكل مدير المباحث الجنائية فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والأدلة الجنائية.

خطة البحث تركزت على فحص آخر مشاهدة للمجني عليه ورصد تحركاته والتأكد من ووجود خلافات بينه وبين آخرين ترقى للقتل مع تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط مسرح الجريمة وتبين أن مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة انتهت بمقتله وفشل الأطباء في إنقاذه وأمكن ضبط المتهم.

أودعت الشرطة الجثة بثلاجة المستشفى تحت تصرف الطب الشرعي للتشريح وتحديد سبب الوفاة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.