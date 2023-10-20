جيش الاحتلال يزعم مقتل مسؤول تطوير الأسلحة في حماس

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل مسؤول تطوير الأسلحة في حركة حماس الفلسطينية، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

وفي سياق متصل، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، أن الاحتلال الإسرائيلي أبلغ بضرورة إخلاء مستشفى القدس في غزة.

ورجح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن يتم فتح معبر رفح خلال 24 إلى 48 ساعة لدخول المساعدات إلى قطاع غزة.

وفي سياق متصل، أكد رئيس وزراء بريطانيا، ريتشي سوناك، خلال لقاء مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في القاهرة، التزام المملكة المتحدة بفتح المجال أمام وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.