سكين مُدمم وجثة ممزقة تثير الذعر في كرداسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

قُتل شخص في مشاجرة بمركز كرداسة نطاق محافظة الجيزة ونقلت الأجهزة الأمنية الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي طلبت التحريات.

تلقى مأمور قسم شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من مسؤول غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة برئاسة اللواء عمرو طلعت بالعثور على جثة قتيل في ظروف غامضة.

انتقلت الخدمات الأمنية إلى محل البلاغ تنفيذًا لتوجيهات مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة اللواء محمد الشرقاوي لكشف ملابسات الجريمة وتحديد وضبط الجاني تنسيقًا مع قطاع الأمن العام.

بيَّنَت معاينة العقيد عبد الحميد السبكي مفتش مباحث فرقة شمال أكتوبر مقتل "مجدي.إ." بطعنات متفرقة بالجسم على يد آخر، وشكل مدير المباحث الجنائية فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والأدلة الجنائية.

خطة فريق البحث بقيادة العميد محمد أمين تركزت على فحص آخر مشاهدة للمجني عليه ورصد تحركاته والتأكد من ووجود خلافات بينه وبين آخرين ترقى للقتل مع تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط مسرح الجريمة.

أودعت الشرطة الجثة بثلاجة المستشفى تحت تصرف الطب الشرعي للتشريح وتحديد سبب الوفاة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.