إصابة جنود إسرائيليين في قصف على معسكرين على الحدود مع لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أفادت فضائية العربية، بإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين جراء سقوط صواريخ على معسكرين على الحدود مع لبنان.

وأعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، أن إسرائيل أبلغها بضرورة إخلاء 5 مدارس في قطاع غزة ما يعني أن منشآتها لم تعد آمنة.

وفي سياق متصل، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، أن الاحتلال الإسرائيلي أبلغ بضرورة إخلاء مستشفى القدس في غزة.

ورجح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن يتم فتح معبر رفح خلال 24 إلى 48 ساعة لدخول المساعدات إلى قطاع غزة.

وفي سياق متصل، أكد رئيس وزراء بريطانيا، ريتشي سوناك، خلال لقاء مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في القاهرة، التزام المملكة المتحدة بفتح المجال أمام وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.