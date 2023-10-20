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دحلان: إسرائيل في حالة ارتباك سياسي والشعب الفلسطيني لن يقبل بالاحتلال

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محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:
أكد القيادي الفلسطيني، محمد دحلان، أن إسرائيل في حالة ارتباك سياسي وحزبي، والشخصيات السياسية تسعى إلى المنصب وليس مصالح الشعب الإسرائيلي.
وقال في مقابلة مع قناة الحدث ، إن كل الإجراءات التعسفية من قتل وتنكيل تعتبرها إسرائيل إجراءات عادية.
وأضاف أن "الشعب الفلسطيني لا ييأس ولا يتراجع ولا يمكن أن يترك أرضه وبيته ووطنه".
وأشار دحلان، إلى أن نقطة الصراع الكبرى في حل الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، هم رؤساء حكومات إسرائيل.
وأضاف أنهم كانوا يصورون للغرب بأن الشعب الفلسطيني قد "مات"، ولا يوجد أي مقاومة، ولكن الفلسطينيين يفاجؤنهم.
وأشار إلى أن إسرائيل على مدى السنوات توسع الاستيطان وتزيد القتل والقهر، وتعمق الاحتلال، وهو ما يأتي بنتائج عكسية، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بالاحتلال.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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