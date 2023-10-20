شكرا لقرائتكم خبر عن "الجيل الديمقراطى": احتشاد الملايين بالميادين يعكس اصطفاف الشعب خلف قيادته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حزب الجيل الديمقراطى، أنه إيمانا من حزب الجيل الديمقراطى كانت مشاركته فى كل أرجاء ميادين مصرنا الحبيبة ؛ حفاظا على الأمن القومى، فى هذا الظروف العصيبة التى تمر بها مصر والقضية الفلسطينية، فكانت مشاركة الحزب الملايين من الشعب المصرى وقوفا ومساندة للرئيس السيسى، ودعمه فيما يتخذه من إجراءات وتدابير تصون الأمن القومى المصرى والقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطينى المغتصبة من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلى.

وأضاف حزب الجيل فى بيان له، أن ذلك جاء تأييدًا لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع المخطط الخبيث الذى يحاول تصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجير أشقائنا الفلسطينيين إلى سيناء، ورفض الشعب المصرى تصفية القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية، المتمثلة فى إبادة الأبرياء العزل أو أى محاولات لتهجير الفلسطينيين قسريًا من أرضهم، إلى سيناء وأن يأتى ذلك على حساب دول المنطقة.

وأشار حزب الجيل الديمقراطى إلى أن احتشاد الملايين اليوم بميادين المحافظات جميعا يعكس اصطفاف الشعب خلف القيادة السياسية وجيشه العظيم.