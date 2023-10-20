شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الجيل: هناك مساندة مطلقة من جانب الغرب تجاه إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، إن هناك مساندة مطلقة من جانب الغرب تجاه إسرائيل ودفاع عنها في كل الجرائم التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني.

وأضاف رئيس حزب الجيل، خلال برنامج مانشيت، المذاع على قناة سى بى سى، أن الدولة المصرية نجحت في ممارسة ضغط قوى وهادئ ومقنع كشف المؤامرة والخطة التي وضعها رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو لتهجير الفلسطينيين إلى غزة وأفشلها .

وأوضح ناجى الشهابى، أنه أصبح هناك دول يدين الرأي العام في بلادها دعم جرائم إسرائيل ضد غزة ، خاصة أن التأييد الغربى للاختلال كان أعمى ويصمت عن كل جرائم الحرب التي يمارسها الاحتلال.