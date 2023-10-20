شكرا لقرائتكم خبر عن قيادى بـ"مستقبل وطن": شعب مصر يقف صفاً واحداً لدعم وتفويض القيادة السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عماد نجيب، أمين ذوى الهمم بحزب مستقبل وطن بأمانة مدينة نصر ثالث، إن احتشاد المصريين اليوم، أمام النصب التذكاري للجندي المجهول هو رسالة واضحة للجميع بأن شعب مصر يقف صفاً واحداً لدعم وتفويض القيادة السياسية في إدارتها للأحداث الجارية، ودعماً للشعب الفلسطيني ضد جرائم الاحتلال الصهيوني.

وأضاف نجيب فى تصريحات له، أن المصريين يرفضون رفضا حاسماً للاعتداءات على أشقائنا الفلسطينيين في غزة الأبية والضفة الصامدة، ويرفضون تهجير أهالي قطاع غزة، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، يضع القضية الفلسطينية على رأس أولوياته، ويبذل جهودا مكثفة لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطينى.

وشدد نجيب على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية ودعم كل خطوات السلام وتصعيد الجهود الدولية لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وإحلال السلام العادل والشامل في المنطقة والعمل على إيجاد حلول سلمية تلبي حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن ذلك لن يكون سوى من خلال موقف عربى موحد وجاد فى هذا الصدد، مشيرا إلى أن الشعب المصري وكافة مؤسسات الدولة يدا واحدة في مواجهة التهديدات بتصفية القضية الفلسطينية والمساس بأمن مصر القومي ووحدة أراضيها.

وتابع: "لن نقبل المزايدة على موقف الدولة المصرية، وتعمل القيادة السياسية على عدة محاور في القضية الفلسطينية، أبرزها أن الدولة المصرية تواصل مساعيها الدؤوبة من أجل إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية"