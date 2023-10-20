الخارجية القطرية: سنواصل حوارنا مع الإسرائيليين و"حماس" بهدف إطلاق سراح جميع الرهائن المدنيين

أعلن المتحدّث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، أنّ "حركة "حماس" أفرجت عن رهينتَين مدنيّتَين أميركيّتَين، وسلّمتهما إلى الصليب الأحمر في قطاع غزة، ويأتي ذلك بعد أيّام عديدة من التّواصل المستمرّ بين جميع الجهات المعنيّة".
وأكّد، في تصريح إلى وكالة "رويترز"، "أنّنا سنواصل حوارنا مع كلّ من الإسرائيليّين و"حماس"، ونأمل أن تؤدّي هذه الجهود إلى إطلاق سراح جميع الرّهائن المدنيّين من جميع الجنسيّات، بهدف نهائي هو تهدئة الأزمة الحاليّة واستعادة السّلام".
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