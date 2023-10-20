أفادت معلومات قناة الـ"OTV"، نقلًا عن مصدر من المديرية، بأنّه "بعد أن ضربت عناصر من أمن الدولة طوقًا حول مطمر الدورة، عثرت شعبة الخدمة والمعلومات في أمن الدولة على كمّيّة من القنابل والمتفجّرات في المطمر، وتم استدعاء خبير عسكري من قبل الجيش لتفكيكها".

كانت هذه تفاصيل خبر "OTV": العثور على قنابل ومتفجّرات في مطمر الدورة واستدعاء خبير عسكري من قبل الجيش لتفكيكها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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