مدير مركز إيواء تابع للأونروا بغزة: الأونروا طلبت منّا إخلاء 5 مدارس وقالت إنّها في خطر

أشار مدير مركز إيواء تابع للأونروا في قطاع غزة، محمد شويدح، في تصريح لقناة "الجزيرة"، إلى أنّ "الأونروا طلبت منّا الأونروا اليوم إخلاء 5 مدارس"، كاشفًا أنّ "الأونروا قالت إن المدارس في خطر ولا تستطيع حمايتها".

وأفاد بأنّ "الأونروا لم تعد تقدم لنا أي خدمات"، و"لا إمكانية لدينا لإخلاء المدارس من النازحين".

وناشد شويدح "المجتمع الدولي حماية مراكز النازحين"، موضحًا أنّه "على الأونروا عدم التجاوب مع الضغط الإسرائيلي".

وفي وقت سابق، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، "أننا تلقينا تهديدًا من سلطات الاحتلال الإسرائيلي بقصف مستشفى القدس في غزة وطالبت بإخلائه فورًا".

بدوره، كشف مدير مستشفى القدس في غزة، أنّ "الجيش الإسرائيلي أبلغنا بضرورة إخلاء المستشفى"، مشيرًا إلى أنّ "الجيش الإسرائيلي قال إن هناك عملية عسكرية وإن المستشفى في خطر".

وأوضح أنّ "هناك أكثر من 12 ألف شخص في المستشفى".