"النشرة": قيادة القطاع الغربي لليونيفيل في شمع أطلقت صفارات الإنذار لجنودها للنزول إلى الملاجئ

أفاد مراسل "الخليج 365" في الجنوب، بأنّ "قيادة القطاع الغربي لليونيفيل ومقرّ الكتيبة الإيطالية في شمع، أطلقت صفارات الإنذار لجنودها للنّزول إلى الملاجئ، تزامنًا مع استمرار القصف الاسرائيلي الّذي يستهدف القطاع الغربي".
وكان قد أشار المراسل منذ بعض الوقت إلى "اشتداد حدّة القصف على أطراف رميش وعيتا الشعب من مربض ديشوب القريب من المالكية". فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيليّة بـ"تبادل إطلاق نار في موقعي "نتوعا" و"بيرنيت" في الجليل الأوسط".
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