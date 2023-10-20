أعلنت ​قيادة الجيش اللبناني​ - مديرية التّوجيه، في بيان، أنّ "بتاريخ 20/10/2023، وفي إطار عمليّات المسح والتّفتيش لمنطقة سهل القليلة، الّتي أُطلِق منها ​صواريخ​ نحو الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة بتاريخ 19/10/2023، عثرت وحدة من الجيش على 25 منصّة إطلاق صواريخ نوع "غراد" في المنطقة المذكورة، واحدة منها تحمل صاروخًا معدًّا للإطلاق؛ وعملت الوحدات المختصّة على تفكيكه".

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: العثور على 25 منصة إطلاق صواريخ "غراد" واحدة منها تحمل صاروخًا معدًا للإطلاق في سهل القليلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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