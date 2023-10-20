أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أنّ الرهينتين اللتين أطلقتهما "حماس" في طريقهما الآن لـ"قاعدة عسكرية وسط إسرائيل". بدورها، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أنّ "مسؤول ملف المختطفين الإسرائيلي استلم المحتجزتين الأمريكيتين اللتين أطلقتهما حماس".

كانت هذه تفاصيل خبر مكتب نتانياهو: الرهينتان اللتان أطلقتهما حماس في "طريقهما الآن لقاعدة عسكرية وسط إسرائيل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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