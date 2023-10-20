"كتائب القسام": قصفنا عسقلان المحتلة برشقة صاروخية ردًا على استهداف المدنيين

أعلنت "​كتائب القسام​"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، "أنّنا قصفنا ​عسقلان​ المحتلّة برشقة صاروخيّة، ردًّا على استهداف المدنيّين". وكانت قد أفادت منذ بعض الوقت، بـ"قصف مستوطنة سديروت وتجّمعات للقوّات الإسرائيليّة قرب مفكعيم برشقات صاروخيّة".

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