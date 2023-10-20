الحشيمي: لإسراع مجلس الوزراء في التوافق على التمديد لقائد الجيش في أقرب وقت ممكن

حض النائب بلال الحشيمي مجلس الوزراء، على "الإسراع في العمل والتوافق على التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون في أقرب وقت ممكن".

وقال الحشيمي إن "إبقاء الجيش اللبناني في ظل قيادة عسكرية متكاملة هو تشريع للضرورات وأكثر"، معتبراً أن "الأوضاع الراهنة تبيح التمديد لأن الأمر أصبح مسألة وطنية كبيرة".

وشدد الحشيمي على "ضرورة أن لا ينسحب الفراغ الرئاسي على المؤسسة العسكرية"، معتبراً أن "الوضع الدقيق الذي يمر به لبنان والمنطقة برمتها، يستدعي ضرورة تفادي أي شغور في القيادة العسكرية لئلا يسقط ما تبقى من الهيكل على رؤوس اللبنانيين".

ورأى أن "الجيش اللبناني بقيادته الحكيمة شكّل صمام الأمان لحماية السلم الأهلي والحفاظ على الاستقرار ومنع تدحرجه إلى مزيد من الانهيار".

وأضاف " لا نملك ترف الوقت للمماحكات نظراً إلى المخاطر الجمة المحدقة بالوطن، فالوضع الأمني في الجنوب يترنح والمنطقة على صفيح ساخن، والفراغ في المؤسسة العسكرية خط أحمر لأنه مؤشر لانهيار الوطن في هذا الوقت العصيب".

وتابع أن "الجيش اللبناني يقوم بواجباته على أكمل وجه"وأن "قائد الجيش أظهر مهارة في قيادته ووقوفه على مسافة واحدة من جميع الأفرقاء السياسيين".

ولفت الحشيمي إلى أن "المؤسسة العسكرية هي المؤسسة الوحيدة التي لا تزال ثابتة رغم الأزمات العاصفة بالوطن ورغم من كل ما تتعرّض له من ضغوط وهجوم من قبل البعض" مشدداً على "عدم جواز أن نحمّل الجيش ما لا يطيقه من فراغ في هذه الملمّات المدلهمّة".