متظاهرون في مصر يهتفون لنصرالله: "اضرب اضرب تل أبيب"

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لشبّان مصريين يهتفون للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، خلال تظاهرة تضامنية مع قطاع غزة إثر الغارات الإسرائيلية العنيفة، حيث رددوا شعارات: "اضرب ضرب تل أبيب.. اضرب اضرب يا نصرالله" و"اسمع صوت الشعب الحر".

وفي وقت سابق، تظاهر عشرات آلاف المصريين في ميدان التحرير ومختلف أنحاء مصر دعمًا لغزة في اليوم الرابع عشر من الغارات الإسرائيلية العنيفة المستمرة على القطاع.

وعلى الرغم من أن التظاهرات محظورة في مصر منذ العام 2013، الا أن تظاهرة كبيرة تضم الالاف خرجت بعد صلاة الجمعة من الجامع الأزهر وتمكن عدد كبير من المشاركين فيها من الوصول الى ميدان التحرير في قلب القاهرة، بؤرة ثورة العام 2011 التي أسقطت حسني مبارك.

وردد المتظاهرون شعارات داعمة للفلسطينيين مستوحاة من هتافات الربيع العربي منها "عيش، حرية فلسطين عربية". وهتفوا "بالروح بالدم نفديك يا أقصى"، و"إسرائيل هي الارهاب" و"واحد اتنين، الجيش العربي فين".