أم وابنتها يحملان الجنسية الأمريكية.. حماس تطلق سراح رهينتين لدواعي إنسانية

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت حركة حماس، مساء الجمعة، إطلاق سراح محتجزتين أميركيتين لديها، لـ"دواع إنسانية".

وقال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام "استجابةً لجهودٍ قطرية أطلقنا سراح محتجَزتَيْن أمريكيتَيْن (أُم وابنتها) لدواعٍ إنسانية، ولنُثبِت للشعب الأميركي والعالم أن ادعاءات بايدن وإدارته الفاشيّة هي ادعاءاتٌ كاذبةٌ لا أساس لها من الصحة".

وفي وقت سابق من الإثنين، أكد الجيش الإسرائيلي أن عدد الرهائن المحتجزين لدى حماس في قطاع غزة وصل إلى 199 شخصا.

ومن جهتها، قالت قيادة حركة حماس إن "عدد الأسرى بين 200 لـ 250 أسير، وما بين يدي القسام 200 أسير"، لافتا إلى أن 22 أسيرا فقدوا حياتهم بقصف إسرائيلي حتى الآن.