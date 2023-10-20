انت الان تتابع خبر كلوب يعلن غياب أحد نجوم ليفربول لفترة طويلة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال كلوب في المؤتمر الصحفي المكرس لمواجهة ليفربول وضيفه إيفرتون المقررة غدا السبت لحساب المرحلة التاسعة من الدوري الإنجليزي : "كانت هناك فرصة ضئيلة لمحاولة الاستغناء عن العملية. ولكن بعد التحدث إلى جميع الخبراء، يبدو أن الجراحة ستكون أفضل شيء، خاصة على المدى الطويل بالتأكيد. وهذا يعني أنه سيغيب لفترة طويلة".وأضاف المدرب الألماني: "لا أعرف كم من الوقت (سيحتاج روبرتسون للعودة)، لكن جراحة الكتف ليست عملية سهلة. من تجربتي، يمكنك التدرب بسرعة كبيرة مرة أخرى ولكن ليس بالكرة لأنه يجب عليك توخي الحذر خاصة مع الاحتكاكات".

وغادر روبرتسون، الذي يعد من أبرز نجوم ليفربول في السنوات الأخيرة، معسكر منتخب اسكتلندا بعد إصابة في كتفه خلال الهزيمة 0-2 أمام إسبانيا في تصفيات بطولة أوروبا 2024 الأسبوع الماضي.

ويحتل ليفربول المركز الرابع في الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة، بفارق ثلاث نقاط خلف توتنهام وأرسنال المتصدرين، ونقطة واحدة عن حامل اللقب مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث.

