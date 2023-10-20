شكرا لقرائتكم خبر عن عاصفة على الساحل الدنماركي تتسبب في عمليات إجلاء وانقطاع الكهرباء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصلت عاصفة في بحر البلطيق إلى الساحل الجنوبي والشرقي الدنماركي، مما تسبب في عمليات إجلاء وانقطاع التيار الكهربائي اليوم الجمعة.

وحثت الشرطة الدنماركية السكان والسياح عبر موقع التواصل الاجتماعي إكس على مغادرة المنطقة المحيطة بشاطئ ساندرزفيج.

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وفي جزيرة مون جنوب شرقي الدنمارك، طلب من سكان منتجع صيفي مغادرة منازلهم بحلول مساء اليوم الجمعة. وأعلنت البلدية المسؤولة في منشور على موقعها الإلكتروني عن حدوث فيضانات متوقعة في المنطقة.

عاصفة الدنمارك

انقطعت الكهرباء عن نحو 200 منزل دنماركي بعد ظهر اليوم الجمعة، ووفقا للتقرير الذي نشرته قناة "تي في 2"، قالت شركة الكهرباء "إن 1" إن جميع المنازل الصيفية في أبينرا، التي لا تبعد كثيرا عن الحدود الألمانية الدنماركية، قد تأثرت.

وفرضت قيود مشددة على حركة الطيران والعبارات الدنماركية اليوم الجمعة، وفي فترة ما بعد الظهر، أعلن مطار كوبنهاجن على موقع التواصل الاجتماعي إكس أنه تم إلغاء 88 رحلة حتى الآن بسبب الرياح القوية. ووفقا للبيان، سيكون هناك المزيد من إلغاء الرحلات والتأخيرات بشكل أطول في المساء.