استعانت بصديقها لقتل زوجة طليقها.. أسرار مجلس القتل في شقة الهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لم تتحمل سيدة انفصالها عن زوجها وحصوله على حق رعاية بناتها الثلاثة وحاولت إقناعه بإعادتها لعصمته لكن دون جدوى فاستعانت بصديقها وقتلت زوجة طليقها الجديدة بحيلة ماكرة.

تلقى مأمور قسم شرطة الهرم إخطارا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ من شخص بالاشتباه في وفاة زوجته.

انتقل رجال المباحث الجنائية إلى محل البلاغ وعثر على جثة ربة منزل ترتدي ملابسها مسجاة على سرير غرفة النوم ولا توجد بها إصابات ظاهرية.

جهود البحث والتحري الذي أشرف عليه اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بينت أن طليقة المبلغ استعانت برجلين - أحدهما صديقها- وقتلوا الضحية خنقا بوسادة بدافع الانتقام.

كاميرات المراقبة رصدت هروب المتهمين يرتدون نقابا خشية كشف أمرهم إلا أن أقوال الإبنة الصغيرة، 12 سنة، للمبلغ كشفت المستور.

تمكنت مباحث الهرم من ضبطهم واعترفا بارتكاب الجريمة وتحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.