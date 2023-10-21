الرئيس التنفيذي لبنك الطعام: قطاع غزة يعاني شحا شديدا في الإمدادات الطبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال محسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام، إن قطاع غزة يعاني شحا شديدا في الإمدادات الطبية على وقع العدوان المستمر على القطاع، مشيرًا إلى أن "البنج والمضادات والأكفان خلصت في غزة.. فيه ناس تحت الأنقاض مش عارفين يطلعوهم".

وأوضح سرحان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الجمعة، أن حجم المساعدات المخصصة لقطاع غزة عند معبر رفح يصل إلى 4000 طن على متن 200 شاحنة، لافتًا إلى أنه جرى الاتفاق على إدخال المساعدات لأكثر من مرة، لكن إسرائيل تتراجع في موقفها بشكل متكرر.

وتابع الرئيس التنفيذي لبنك الطعام: "الوضع الإنساني في الأراضي المحتلة يزداد صعوبة، غزة تتحول الآن من أكبر سجن مفتوح إلى أكبر مقبرة مفتوحة"، مؤكدًا أن الأولوية حاليا تتمثل في إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية ونتمنى أن يتم ذلك خلال الساعات المقبلة.