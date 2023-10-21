بعد موديز.. ستاندرد آند بورز تخفض تصنيف مصر الائتماني إلى -B

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

قررت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني خفض تصنيف ديون مصر السيادية بالعملة المحلية والعملات الأجنبية طويلة الأجل من درجة B إلى -B مع نظرة مستقبلية مستقرة، بحسب بيان لها الجمعة.

ويأتي قرار الوكالة بعد نحو أسبوعين من قرار وكالة موديز بخفض تصنيف ديون مصر السيادية إلى درجة Caa1 بدلا من درجة B3.

كانت وكالة ستاندرد آند بورز أبقت في أبريل الماضي على تصنيف ديون مصر السيادية بالعملة المحلية والعملات الأجنبية قصيرة وطويلة الأجل عند درجة "B" مع تعديل نظرتها المستقبلية إلى سلبية من مستقرة، بحسب بيان سابق من الوكالة.