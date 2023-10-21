صور.. ضبط 250 كيلو دجاج غير صالح للاستهلاك الآدمي في جنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد :

شنت مديرية التموين بمحافظة جنوب سيناء، حملة تموينية على الأسواق والمحلات التجارية العامة في مدينتي "طور سيناء، شرم الشيخ، بالتنسيق مع مباحث التموين، وحماية المستهلك، والطب البيطري.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بتشديد الرقابة على الأسواق، وأماكن تداول السلع الغذائية.

وقال المهندس إبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين، إنه يجري تكثيف الحملات الرقابية على كافة مناطق تداول السلع الغذائية وغير الغذائية من محلات وأسواق بناءً على تعليمات محافظ جنوب سيناء، للتأكد من صلاحية المواد الغذائية التي تقدم للمواطنين، ومدى الالتزام بتنفيذ مبادرة "دعم المواطن" لخفض الأسعار، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، للتخفيف عن كاهل المواطنين، والحد من غلاء الأسعار.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم الجمعة، أن الحملة أسفرت عن ضبط والتحفظ على ربع طن دجاج غير صالح للاستهلاك الآدامي، و60 شمعة فلتر مجهولة المصدر، إضافة إلى تحرير عدد من المحاضر المتنوعة ما بين عدم الإعلان عن الأسعار، والبيع بأزيد من السعر الرسمي، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والعرض على النيابة العامة.