سفير فلسطين لدى بريطانيا: إسرائيل هي الطرف الذي يُلام على الوضع الراهن وليس حماس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال السفير حسام زملط سفير فلسطين لدى بريطانيا، إن حركة حماس ليست جزءا من الكيان السياسي الرسمي الفلسطيني، موضحا أن المعركة ليست بين الحركة وإسرائيل.

وأضاف زملط، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الجمعة، أن إسرائيل هي الطرف الذي يُلام على الوضع الراهن، متابعا: "المعركة هي معركة شعب عمرها 106 أعوام، وذلك منذ وعد بلفور الذي حول الشعب الفلسطيني إلى أقلية غير يهودية".

وتابع السفير الفلسطيني لدى بريطانيا، أن دولة الاحتلال لا تريد التعاطي مع أية مبادرات، وهناك رغبة واضحة في القضاء على القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الأزمة لم تبدأ في 7 أكتوبر، لكن البداية تعود لفترات طويلة عندما أجرم الغرب على حقوق الشعب الفلسطيني.