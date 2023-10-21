شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء حزب مصر أكتوبر يشاركون في وقفات "تفويض الرئيس ودعم فلسطين".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك أعضاء وقيادات حزب مصر أكتوبر، برئاسة الدكتورة جيهان مديح، وأعضاء المكتب السياسي والأمانة العامة وأمانات المحافظات المختلفة، الجمعة، في وقفات "تفويض الرئيس ودعم فلسطين"، في جميع ميادين محافظات الجمهورية، وذلك استجابة للدعوة التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ يومين خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره الإلماني.

ورفع المشاركون في المسيرات بمختلف المحافظات أعلام فلسطين، مرددين هتافات داعمة للموقف المصري كما رددوا هتافات معادية لقوات الاحتلال الإسرائيلى، "الشعب العربى واحد"، "الشعب يريد إسقاط إسرائيل"، "بالروح بالدم نفديكى يافلسطين"، وهتاف" يالا يامصرى قولها قوية فلسطين عربية.

وأكد أعضاء حزب مصر أكتوبر، المشاركون في مسيرة اليوم، على مساندة الحزب لأي قرارا تتخذه القيادة السياسية الحكيمة فيما يخص أمن مصر القومي، موضحين أن المساس بالأمن القومي المصري خطا أحمر، وعلى الجميع الحذر من الاقتراب منه، لفتين إلى أن المصريين يقفون خلف قيادتهم صفا واحدا ولن يسمحوا بان تتحول سيناء لقاعدة عسكرية أو مسرح للعمليات العسكرية بين الفلسطينين والإسرائيليين.