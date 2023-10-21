شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "دفاع النواب": الرئيس السيسى يتعامل مع القضايا الإقليمية بحزم وحكمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء أحمد العوضى، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن شرف العسكرية المصرية يظهر واضحاً في صلابة وصدق وإخلاص الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذى قرر منذ اللحظة الأولى بكل شجاعة مواجهة خفافيش الظلام، وكشف مخطاطتهم المدعومة من أعداء الدولة المصرية في الخارج.

وأضاف رئيس لجنة الدفاع والامن القومى بمجلس النواب، فى تصريحات له، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قاده القدر ليواجه بكل قوة مخطاطات الغرب التي استهدفت الدولة المصرية وفق مخطط مرسوم بعناية من أنصار الماسونية لكن الرئيس القوى الأمين أستطاع أن يحمى الأمن القومى المصري من خلال القضاء على الجماعات الإرهابية وطيور الظلام فى الداخل.

وأشار رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إلى أن حماية الأمن القوى الخارجي شهد تعامل حازم من الرئيس عبد الفتاح السيسى والذى وصفه المصريين بأنه القوى الأمين، والحازم الرشيد في التعامل مع القضايا الإقليمية.