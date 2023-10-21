شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين الفلسطينيين يعلن قصف قوات الاحتلال لمنزل صحفى واستشهاد طفله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الكاتب الصحفى ناصر أبو بكر، نقيب الصحفيين الفلسطينيين، قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف منزل الزميل الصحفي رامي خريس مما أدى لاستشهاد طفله وإصابة عدد من أفراد أسرته.

وكانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، أعلنت أنه ومنذ بداية العدوان على قطاع غزة بتاريخ 7/10/2023 تم رصد استشهاد 16 من الصحفيين الفلسطينيين، إضافة إلى الصحفي اللبناني عصام عبد الله بصواريخ وقذائف الاحتلال الاسرائيلي.

واستعرض بيان النقابة توثيقاً للاستهداف الصحفيين منذ انطلاق الحرب على قطاع غزة حتى صباح 19.10.2023، مشيرا إلى التصعيد العنيف في استهداف الصحفيين الفلسطينيين، موضحة أنه بسبب تكثيف التصعيد والصعوبة الشديدة في الاتصالات أصبحت عمليات التوثيق تأخذ منحى معقداً مما يعني أنا ما تم توثيقه لا يشمل جميع الجرائم.