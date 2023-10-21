أكّد ولي العهد السّعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، "ضرورة بذل الجهود الممكنة كافّة، لخفض التّصعيد وضمان عدم اتّساع رقعة العنف، لتلافي تداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".
وشدّد، خلال اتصال هاتفي تلقّاه من الرّئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على "رفض السعودية لاستهداف المدنيّين بأيّ شكل من الأشكال، وعلى أهميّة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، ووقف العمليّات العسكريّة ضدّ المدنيّين والبنى التحتية الّتي تمسّ حياتهم اليوميّة"، مركّزًا على "ضرورة تهيئة الظّروف لعودة الاستقرار وتحقيق السلام الدّائم، بالوصول إلى حلّ عادل لإقامة دولة فلسطينيّة".
من جهة ثانية، أكّد بن سلمان خلال اتصال هاتفي تلقّاه من رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، "ضرورة رفع الحصار عن غزة، لإدخال المساعدات الطبيّة والإغاثيّة إلى القطاع"، معلنًا "رفض السعودية لسياسة التّهجير الجماعي القسري للفلسطينيّين في غزة".
كانت هذه تفاصيل خبر بن سلمان لماكرون وترودو: لخفض التصعيد ورفع الحصار عن غزة ونرفض التهجير القسري للفلسطينيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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