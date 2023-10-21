أعلن الرّئيس الأميركي ​جو بايدن​ "أنّنا قمنا بتأمين الإفراج عن أميركيّتَين احتجزتهما حركة "حماس" رهينتَين، خلال الهجوم الإرهابي المروّع ضدّ ​إسرائيل​ في 7 تشرين الأوّل الحالي". ولفت، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى أنّهما "عانتا من محنة رهيبة خلال الأيّام الأربعة عشر الماضية، وأشعر بسعادة غامرة لأنّهما ستجتمعان قريبًا مع عائلتيهما"، مشيرًا إلى أنّ "منذ اللّحظات الأولى لهذا الهجوم، كنّا نعمل على مدار السّاعة لتحرير المواطنين الأميركيّين الّذين احتجزتهم "حماس" كرهائن"، مؤكّدًا "أنّنا لن نتوقّف حتّى نؤمّن إطلاق سراح المعتقلين".

كانت هذه تفاصيل خبر بايدن: سنواصل العمل من أجل تأمين إطلاق سراح المعتقلين الباقين لدى "حماس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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