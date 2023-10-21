بناشد الإفراج عنهم دول شباب متحمس .. عمرو أديب : كان فيه مناوشات في عدد من الميادين واتقبض عليهم

الشارقة - اميمة ياسر - عقب الإعلامي عمرو أديب، على التظاهرات والوقفات الاحتجاجية التي انطلقت ظهر اليوم في جميع ميادين مصر، دعمًا للقضية الفلسطينية وتنديدًا بجرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي في حق أهالي غزة وشعب فلسطين الشقيق.

وقال أديب، خلال ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الجمعة، إن مصر لديها روح قومية عربية، والجميع على استعداد لتقديم الغالي والنفيس للوقوف بجانب الإخوة في فلسطين، مضيفًا: "شكرًا لمصر حكومة وشعبًا.. اليوم كان وطنيًا بامتياز، رغم أن البعض كان يتمنى ألا يعود الشباب المتظاهر من الميادين، أو أن يتطور الأمر لمشاحنات أو مناوشات تكدر صفو المشهد الوطني".

وتابع الإعلامي عمرو أديب : "كانت هناك بعض المناوشات في عدد من الميادين وتم التحفظ على عدد من الشباب المتحمس من قبل الجهات الأمنية، مشيرًا إلى أن بعض الأمور قد تخرج أحيانًا عن السياق من الشباب نتيجة فرط الحماس للدفاع عن القضية الفلسطينية، مناشدًا المسؤولين بالإفراج عن هؤلاء الشباب.