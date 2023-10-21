برفقة رئيس الحكومة ووفد رسمي .. أمير قطر يتجه إلى القاهرة

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الديوان الأميري في قطر، في بيان، اليوم الجمعة، أن الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيشارك في قمة القاهرة للسلام، غدًا السبت، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء القطرية "قنا".

ويرافق الأمير القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري ووفد رسمي.

وبدأ القادة والزعماء المشاركين في قمة القاهرة للسلام، التي دعا إليها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، التوافد إلى العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الجمعة.

وفي وقت سابق، أعلنت مصادر خاصة لقناة "القاهرة الإخبارية"، تأكيد 31 دولة و3 منظمات دولية حتى الآن مشاركتها في قمة القاهرة للسلام، مؤكدة حضور زعماء كل من قطر وتركيا واليونان وفلسطين والإمارات والبحرين والكويت والسعودية والعراق وإيطاليا وقبرص، إضافة إلى أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة.

وتنطلق أعمال قمة مصر الدولية للسلام 2023، غدًا السبت في العاصمة الإدارية، بمشاركة العديد من الدول، لمناقشة خفض التصعيد في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.