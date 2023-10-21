“الأونروا”: إسرائيل طلبت إخلاء 5 مدارس من النازحين في غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أفادت “سكاي نيوز عربية”، اليوم السبت، بأن وكالة “الأونروا”، طلبت من النازحين إخلاء 5 مدارس في قطاع غزة بعد طلب إسرائيلي لذلك.

وقالت “الأونروا” في بيان إن إسرائيل طلبت منها إخلاء خمس مدارس، مضيفة “لقد أبلغتنا إسرائيل بضرورة إخلاء هذه البنى التحتية في أسرع وقت ممكن”.

وأعربت الوكالة الأممية عن أسفها قائلة “لقد فعلنا ما في وسعنا للاحتجاج ورفض هذا القرار، لكن الخلاصة هي أنه من الآن فصاعدا لم تعد بنانا التحتية آمنة”، داعية إلى إخلاء “فوري”.

وفي الوقت نفسه، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أنه تلقى “تهديدا من قبل سلطات الاحتلال بقصف مستشفى القدس” في مدينة غزة.

وأضاف أن “أكثر من 400 مريض وحوالي 12 ألف نازح من المدنيين الذين لجأوا إلى المستشفى باعتبارها مكانا آمنا فضلا عن الطواقم الطبية”، مطالبا “العالم بالتحرك الفوري والعاجل لمنع وقوع مجزرة جديدة”.

وكان بيان صادر عن حركة “حماس”، يوم الجمعة، قد دعا “الأونروا” إلى “التراجع عن إخلاء خمسة مدارس للإيواء من النازحين وبأن لا تكون جسرا لتنفيذ سياسات الاحتلال الإجرامية”.

وناشد البيان الوكالة “مواصلة القيام بواجبها القانوني والأخلاقي برعاية أولئك النازحين في تلك المدارس الذين لا مكان أو مأوى لهم”.