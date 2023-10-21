الكرملين: تصريحات بايدن التي تشبّه بوتين بـ«حماس» غير مقبولة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_رويترز

قال الكرملين، أمس، إن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن التي شبّه فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحركة حماس «غير مقبولة».

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين «مثل هذا الخطاب غير مناسب لرئيس دولة مسؤول، ولا يمكن أن يكون مقبولاً بالنسبة لنا، لا نقبل مثل هذه اللهجة تجاه روسيا الاتحادية وتجاه رئيسنا».

وفي تصريحات أول من أمس الخميس، سعى بايدن إلى تشبيه أفعال «حماس» بأفعال بوتين، حين أعلنت القوات الروسية عمليتها العسكرية في أوكرانيا في فبراير 2022.

وقال «حماس وبوتين يمثلان تهديدين مختلفين لكنهما يشتركان في هذا: كلاهما يريد القضاء على ديمقراطية مجاورة».

من جهة أخرى نصحت وزارة الخارجية الروسية على موقعها الإلكتروني أمس المواطنين الروس بعدم السفر إلى إسرائيل أو الأراضي الفلسطينية أو لبنان أو الأردن. وأضافت الوزارة في بيان «نواصل العمل عن كثب مع السلطات المصرية والإسرائيلية لضمان خروج المواطنين الروس الذين طلبوا المساعدة في إجلائهم من قطاع غزة».