شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح -

يبحث الكثير من عشاق الكرة العالمية والأوروبية في كل مكان من معرفة ماهو موعد مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة لتلك المباراة المرتقبة بين الفريقين.

موعد مباراة ليفربول وإيفرتون

وتقرر إقامة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول وإيفرتون اليوم السبت الموافق الواحد والعشرين من شهر أكتوبر الجارى في إطار الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي على ملعب انفيلد.

وتنطلق مباراة ليفربول وإيفرتون في تمام الساعة الثانية والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ويسعى فريق ليفربول لمواصلة التألق في الفترة الأخيرة لتحقيق الفوز على حساب إيفرتون في ديربي الميرسيسايد في الدوري الإنجليزي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وإيفرتون

وتنقل مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم عبر قناة بين سبورت إتش دي 1 ويتولى التعليق المعلق الرياضي الكبير حسن العيدروس.