شكرا لقرائتكم خبر عن بقيادة صلاح.. تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة إيفرتون في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - استقر المدير الفني الألماني يورجن كلوب مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول على تشكيل الريدز المتوقع لمواجهة فريق إيفرتون في المواجهة المقرر لها اليوم السبت الموافق الواحد والعشرين من شهر أكتوبر الجارى.

وتنطلق مباراة ليفربول وإيفرتون في تمام الساعة الثانية والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة إيفرتون

ويقود الهجوم النجم الدولي المصري محمد صلاح بجواره داروين نونيز المتألق في الفترة الأخيرة وكذلك ديوجو جوتا، وجاء تشكيل ليفربول المتوقع على النحوالتالى:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، تسيميكاس.

خط الوسط: جرافنبرخ، ماك أليستر، سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح، نونيز، ديوجو جوتا.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وإيفرتون

وتنقل مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم عبر قناة بين سبورت إتش دي 1 ويتولى التعليق المعلق الرياضي الكبير حسن العيدروس.