بلينكن: تعهدت لعائلات الرهائن الأميركيين لدى "حماس" بأننا سنواصل العمل لإطلاق سراحهم

لفت وزير الخارجيّة الأميركيّة ​أنتوني بلينكن​، إلى أنّه "تمّ إطلاق سراح مواطنتَين أميركيّتَين كانت حركة "حماس" قد احتجزتهما كرهينتَين، منذ تنفيذ هجماتها الإرهابيّة المروّعة ضدّ ​إسرائيل​ في 7 تشرين الأوّل الحالي، وهما الآن بأمان في أيدي السّلطات الإسرائيليّة في إسرائيل، وسيجتمع بهما فريق من السّفارة الأميركيّة قريبًا".

وأعلن "أنّنا نرحّب بإطلاق سراحهما، ولكن هناك عشرة أميركيّين إضافيّين ما زالوا في عداد المفقودين، وبعضهم من بين 200 رهينة نعتقد أنّهم محتجزون لدى "حماس" في ​غزة​"، مؤكّدًا أنّه "يجب إطلاق سراح كلّ واحد منهم"، مشيرًا إلى "أنّنا عملنا بلا هوادة مع الشّركاء، لتأمين إطلاق سراحهم. ورغم أنّني لا أستطيع أن أشارك تفاصيل تلك الجهود، إلّا أنّ العمل العاجل لتحرير المواطنتين الأميركيّتين وغيرهم من الرّهائن مستمر، وكذلك عملنا لتأمين ممرّ آمن للخروج من غزة للأميركيّين المحاصرين هناك".

وكشف بلينكن "أنّني قلت لعائلات الرّهائن الأميركيّين الذّين تحتجزهم "حماس"، الأسبوع الماضي، إنّنا سنعمل كلّ دقيقة، وكلّ يوم، لإعادة أحبّائهم إلى الوطن. لديهم تعهّدي الرّسمي بأنّنا سنستمر في القيام بذلك، وسنعمل كما لو كان أفراد أسرهم هم أفراد عائلاتنا".