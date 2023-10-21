وزيرة الصحة الفلسطينية طالبت المجتمع الدولي بالتدخل لمنع تعرض مستشفى القدس في غزة لقصف إسرائيلي

ناشدت وزيرة الصّحة الفلسطينية مي الكيلة، ​المجتمع الدولي​ والمنظّمات الحقوقيّة الدّوليّة كافّة، "التّدخّل العاجل وحماية مستشفى القدس في ​غزة​، من خطر القصف من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي".

وشدّدت في تصريح، على أنّ "من الضّروري أن يتحرّك المجتمع الدولي بسرعة، لمنع وقوع مأساة أخرى مماثلة لمأساة المستشفى الأهلي المعمداني يوم الثّلثاء الماضي، حيث قُتل ما يقرب من 500 مدني فلسطيني، بينهم أطفال، بغارة جويّة إسرائيليّة على المستشفى"، مشيرةً إلى أنّ "جمعية ​الهلال الأحمر​ الّتي تدير مستشفى القدس، تلقّت إخطارًا من قبل سلطات الاحتلال لإخلاء المستشفى تحت التّهديد بالقصف". وأوضحت أنّ "المستشفى يأوي حاليًّا أكثر من 400 مريض ونحو 12 ألف مدني، لجأوا إليه بعد تهجيرهم بسبب ​العدوان الإسرائيلي​".