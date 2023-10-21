شكرا لقرائتكم خبر عن معلق مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتساءل عشاق الكرة العالمية والأوروبية في كل مكان من معرفة ماهو معلق مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي والمقرر لها اليوم السبت الموافق الواحد والعشرين من شهر أكتوبر الجارى.

وتنطلق مباراة ليفربول وإيفرتون في تمام الساعة الثانية والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

مباراة ليفربول وإيفرتون

ويحتل فريق ليفربول المركز الرابع في سلم ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة من لعب 8 مباريات حيث حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في مباراتين وتلقى الهزيمة في مباراة.

بينما وعلى الجانب المقابل فإن فريق إيفرتون يحتل المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط من لعب 8 مباريات حيث حقق الفوز في مباراتين وتعادل في مباراة وتلقى الهزيمة في خمسة مباريات.

نتيجة انتخابات الزمالك.. تعرف على مجلس إدارة الزمالك الجديد ترتيب دوري روشن السعودي بعد فوز الهلال أمام الخليج

معلق مباراة ليفربول وإيفرتون

وقررت شبكة قنوات بين سبورت القطرية الرياضية تولى مهمة التعليق على مباراة ليفربول وإيفرتون إلى المعلق الرياضي الكبير حسن العيدروس.