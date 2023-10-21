شكرا لقرائتكم خبر عن بشكل مجاني.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتساءل عشاق الكرة العالمية والأوروبية من معرفة ماهى القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي والمقرر لها اليوم السبت الموافق الواحد والعشرين من شهر أكتوبر الجارى والتي ستنطلق في تمام الساعة الثانية والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ليفربول وإيفرتون

وتعود آخر مواجهة بين ليفربول وإيفرتون في الجولة الثالثة والعشرين من الموسم الماضي في الدوري الإنجليزي حيث أنتهت المواجهة بفوز ليفربول بهدفين دون رد.

وسجل أهداف المباراة كلًا من الدولي المصري محمد صلاح وكودي جاكبو في الدقائق السادسة والثلاثين والتاسعة والأربعين.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وإيفرتون

وتنقل مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم عبر قناة بين سبورت إتش دي 1 ويتولى التعليق المعلق الرياضي الكبير حسن العيدروس، وجاءت قائمة القنوات المفتوحة الناقلة على النحو التالى:

Setanta Sports 1 Eurasia HD

Diema Sport 2 HD

SuperSport Maximo 1

Digi Sport 1 HD Romania

SuperSport HD 2 alb

Arena Sport 3 HD Croatia

beIN Sports HD 3 TR

Eleven Sports 1 HD portugal

Spiler 1 TV

Arena Sport 1 HD Premium Serbia

Arena Premium 1 HD BiH