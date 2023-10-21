شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة تشيلسي وآرسنال في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة لها والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث الكثير من محبي الكرة العالمية والأوروبية في كل مكان من معرفة ماهو موعد مباراة تشيلسي وآرسنال في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة لها.

موعد مباراة تشيلسي وآرسنال

وتقرر إقامة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي وآرسنال اليوم السبت الموافق الواحد والعشرين من شهر أكتوبر الجارى في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي على ملعب ستامفورد بريدج.

وتنطلق مباراة تشيلسي وآرسنال في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وآرسنال

وتنقل فعاليات مباراة تشيلسي وآرسنال عبر قناة بين سبورت إتش دي 1 ويتولى التعليق المعلق الرياضي حفيظ دراجي.