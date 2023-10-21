أول تعليق لـ"بايدن" بعد إطلاق “حماس” سراح رهينتين أمريكيتين

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن "سعادته الغامرة" بعد إفراج حماس عن رهينتين أمريكيتين كانت قد احتجزتهما الحركة في الهجمات التي شنتها على إسرائيل في السابع من أكتوبر، وفق روسيا اليوم.

وجاء في بيان لبايدن "مواطنتينا عانتا من محنة رهيبة خلال الأيام الـ14 الماضية، وأشعر بسعادة غامرة لأنهما ستجتمعان قريبا مع عائلتهما".

وشكر الرئيس الأمريكي قطر وإسرائيل على دعمهما ووعد بأن الولايات المتحدة "لن تتوقف حتى تعيد" مواطنيها الآخرين الذين ما زالوا رهائن.

ومساء الجمعة، أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس أنها أطلقت سراح محتجزتين أمريكيتين استجابة لطلب قطري.

وقال أبو عبيدة الناطق باسم الكتائب في بيان مقتضب "استجابة لجهود قطرية أطلقنا سراح محتجزتين أمريكيتين (أم وابنتها) لدواع إنسانية".

وأضاف أن الخطوة جاءت "لنثبت للشعب الأمريكي والعالم أن ادعاءات بايدن وإدارته الفاشية هي ادعاءات كاذبة لا أساس لها من الصحة".

كما أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري، أنه تم إطلاق سراح المواطنة يهوديت تاي رعنان، وابنتها شوشانا رعنان، اللتين كانتا محتجزتين لدى حماس.

وصرح بأن المسؤول عن ملف التعامل مع المختطفين والمفقودين غال هيرش إلى جانب قوات جيش الدفاع الإسرائيلي وممثلين عن قوات الأمن الأخرى، تسلم المدنيتين، مشيرا إلى أنه تم نقلهما إلى أفراد عائلتهما الذين كان ممثلو جيش الدفاع الإسرائيلي قد أطلعوهم على التفاصيل.