شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأمريكي يكشف عن موعد وصول المساعدات إلى غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه يعتقد أن شاحنات محملة بالمساعدات ستصل إلى غزة خلال 24 إلى 48 ساعة المقبلة.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع زعماء من الاتحاد الأوروبي في البيت الأبيض لبحث الحرب في الشرق الأوسط.

دخول المساعدات إلى غزة

وقال بايدن إنه حصل على التزام من الإسرائيليين والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، فيما يخص دخول شاحنات المساعدات إلى غزة.

البيت الأبيض أوضح أن بايدن ونتنياهو ناقشا أيضًا توفير "ممر آمن للمواطنين الأمريكيين وغيرهم من المدنيين في غزة".

هذا ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من القاهرة إلى تقديم المساعدات على نطاق واسع وأساس مستدام.

جرائم الاحتلال الإسرائيلي تتواصل في غزة

في تلك الأثناء ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، إن ما لا يقل عن 4137 فلسطينيًا، بينهم مئات الأطفال، قتلوا في غزة.

وكان البيت الأبيض أعلن أن بايدن ناقش خلال مكالمة هاتفية اليوم الجمعة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خططا لبدء نقل المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة.

وينصب الاهتمام الدولي على إيصال المساعدات إلى غزة عبر نقطة الدخول الوحيدة التي لا تسيطر عليها إسرائيل وهي معبر رفح مع مصر.