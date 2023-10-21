شكرا لقرائتكم خبر عن حادث مروع لنجم ليفربول قبل ديربي الميرسيسايد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت صحيفة ذا صن الإنجليزية، نجاة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، من الموت بعد حادث مروع بجانب سيارته، قبل مواجهة الريدز المنتظرة ضد إيفرتون، في ديربي الميرسيسايد.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول لمواجهة نظيره الفريق الأول الكروي بنادي إيفرتون والمقرر إقامته عصر اليوم السبت، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ذا صن: سقوط عمود كهرباء بجانب سيارة أرنولد

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن ترينت ألكسندر أرنولد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول نجا من الموت، عقب سقوط عمود كهرباء بطول 40 قدمًا، عقب رياح عاتية تبلغ سرعتها 70 ميلًا في الساعة بجانب سيارته.

وأشارت الصحيفة، أن عمود الكهرباء الذي يزن نصف طن، سقط على سيارة كانت أمام سيارة أرنولد، والتي تبلغ قيمتها 90 ألف جنيه إسترليني.

وواصلت الصحيفة، إلى أن اللاعب صاحب الـ 25 عامًا، ضغط على المكابح بشكل قوي، وانحرف قبل أن يصطدم بالسيارة التي كانت أمامه، حيث شوهد أثناء خروجه من السيارة مهتزًا، وتحدث مع السائق الآخر.

وأكدت الصحيفة البريطانية، أن كلاهما نجا بأعجوبة دون أن يصابا بأذى في الحادث المروع، الذي وقع على طريق ريفي بالقرب من نوتسفورد، في مقاطعة تشيستر بإنجلترا.

وأختتمت الصحيفة، عن مصدر شاهد الواقعة، أن أرنولد يجب أن يشعر بأنه نجا من الموت، لأنه كان من الممكن أن يخترق العمود الزجاج الأمامي لسيارته، وإنها معجزة حيث لم يصب أحد بأذى.