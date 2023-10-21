أشارت الوكالة الأميركية للتنمية، الى انه "عقدنا اجتماعا مع حكومات دول مانحة لبحث الاستجابة للأزمة الإنسانية الخطيرة بغزة"، لافتة الى ان "اجتماع المانحين بحث الحاجة الملحة لتمكين المدنيين بغزة من الحصول على المساعدات".
واكدت الوكالة الاميركية أن "اجتماع المانحين بحث ضرورة أن تتخذ إسرائيل كل التدابير الممكنة لحماية حياة المدنيين وشدد على الالتزام بدعم إسرائيل والإدانة القوية لإرهاب حماس".
كانت هذه تفاصيل خبر الوكالة الأميركية للتنمية: عقدنا اجتماعا مع حكومات دول مانحة لبحث الاستجابة للأزمة الإنسانية بغزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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