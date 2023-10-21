الوكالة الأميركية للتنمية: عقدنا اجتماعا مع حكومات دول مانحة لبحث الاستجابة للأزمة الإنسانية بغزة

أشارت الوكالة الأميركية للتنمية، الى انه "عقدنا اجتماعا مع حكومات دول مانحة لبحث الاستجابة للأزمة الإنسانية الخطيرة بغزة"، لافتة الى ان "اجتماع المانحين بحث الحاجة الملحة لتمكين المدنيين بغزة من الحصول على المساعدات".

واكدت الوكالة الاميركية أن "اجتماع المانحين بحث ضرورة أن تتخذ إسرائيل كل التدابير الممكنة لحماية حياة المدنيين وشدد على الالتزام بدعم إسرائيل والإدانة القوية لإرهاب حماس".