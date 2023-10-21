البنتاغون: أوستن أكد لنظيره الإسرائيلي التزامه بردع أي جهات تسعى إلى تصعيد الصراع

اعلنت وزارة الدفاع الاميركية "البنتاغون" أن وزير الدفاع لويد اوستن بحث مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت آخر تطورات العمليات الإسرائيلية لاستعادة الأمن بعد هجمات حماس. وكشف البنتاغون أن "أوستن أكد لنظيره الإسرائيلي التزامه بردع أي جهات حكومية أو غير حكومية تسعى إلى تصعيد الصراع".

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