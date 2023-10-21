بايدن: حماس هاجمت اسرائيل لعرقلة إقامتها علاقات تطبيعية مع السعوديين

اشار الرئيس الأميركي جو بايدن خلال حفل لجمع التبرعات لحملته الإنتخابية، أن الهجوم الذي نفذته حركة حماس ضد اسرائيل كان يهدف إلى عرقلة التطبيع المحتمل للعلاقات بين إسرائيل والسعودية.
وأضاف بايدن “أحد أسباب تحرك حماس تجاه إسرائيل… هو أنهم كانوا يعلمون أنني كنت على وشك الجلوس مع السعوديين”.
وردا على سؤال طرحه أحد الصحافيين، لفت بايدن الى إنه يرغب في أن تؤجل إسرائيل غزوها البري المحتمل لقطاع غزة لحين الإفراج عن المزيد من “الرهائن”.
وفي وقت لاحق، اوضح البيت الأبيض إن بايدن لم يسمع السؤال عن تأجيل إسرائيل الغزو البري وكان يعتقد أن السؤال عما إذا كان يرغب في الإفراج عن المزيد من الرهائن.
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